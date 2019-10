CALCIOMERCATO MILAN UPAMECANO ARSENAL / Il Milan sul campo pensa al presente con il cambio di panchina e i risultati che stentano ad arrivare. La dirigenza invece da uno sguardo anche al futuro pensando già ai colpi per la prossima estate. Tra gli osservati speciali c'è ancora Dayot Upamecano, giovane difensore del Lipsia che piace molto anche in Premier.

Secondo quanto sottolineato dal 'Sun' sul francese classe 1998 ci sarebbe forte anche l'che aveva già tentato dei primi approcci fallimentari. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Upamecano ha però il contratto in scadenza nel 2021 e man mano che si avvicina alla scadenza il Lipsia, club con il quale non rinnoverà, abbasserà le pretese, motivo per cui i 'Gunners' sono pronti a tornare alla carica con una proposta da 40 milioni di sterline.