CALCIOMERCATO MILAN ROMA ATLETICO MADRID SUSO / Da elemento imprescindibile e stella della squadra a bersaglio di fischi da parte dei tifosi. La carriera di Suso con la maglia del Milan è in continua involuzione. Sotto la gestione Montella e con il primo Gattuso lo spagnolo sembrava essere l'elemento centrale da cui ripartire per il club: l'uomo che con una giocata sembrava in grado di risolvere la situazione, il fulcro del gioco del Milan. Ora il pensiero dei tifosi è completamente diverso: le critiche nei confronti del nativo di Cadice sono continue e il suo rapporto con il club rossonero pare davvero essere ai titoli di coda. I fischi di San Siro contro il Lecce sono risuonati numerosi e non è escluso che Pioli contro la Roma possa decidere di valutare un'alternativa e lasciare in panchina il numero 8. Tutte le news di mercato: CLICCA QUI!

E proprio la Roma è stato uno dei club che in passato aveva manifestato il maggior interesse per Suso.

Si è parlato nell'estate 2018 di un possibile affare che portasse lo spagnolo nella capitale ein rossonero, ma alla fine non ci sono stati sviluppi. Altra ipotesi di scambio pareva potesse emergere con il, condestinato al Milan, ma anche in questo caso nessun affare concluso. Nelle ultime ore di mercato estivo si era paventata l'ipotesi persino di uno scambio con laper: anche qui nulla di fatto. L'apprezzamento nei suoi confronti sicuramente c'è: Montella l'ha più volte elogiato , che lo ha cercato alla Roma, potrebbe riprovarci ora a. In Spagna il nome di Suso è stato accostato anche all', ma anche in questo caso nulla si è concretizzato. Viste le richieste per il nuovo contratto , è indubbio che lo spagnolo si senta un giocatore importante e il suo obiettivo è quello di puntare a club di livello massimo. Per questo l'ipotesio Siviglia potrebbero non convincere pienamente il giocatore.