BAYERN MONACO HERNANDEZ INFORTUNIO / Non c'è pace per il Bayern Monaco che trova il bicchiere mezzo vuoto anche nella vittoria di Champions per 3-2 in casa dell'Olympiacos.

Nuova tegola in difesa per il tecnico Nikocome evidenziato da un comunicato ufficiale apparso sul sito web dei bavaresi che sottolinea come Lucasabbia accusato la rottura parziale del legamento nella caviglia destra. Un infortunio che costringerà il mancino francese a star lontano dai campi per diverso tempo.