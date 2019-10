CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN CAGLIARI CONTE CHELSEA / "Conte? Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui. Ho visto le sue idee e la sua determinazione durante la preparazione". A parlare è Radja Nainggolan, che ha rivelato in un'intervista a 'Dazn' alcuni retroscena sui suoi trascorsi all'Inter e sul suo ritorno a Cagliari. "Un giorno Conte mi ha preso da parte, mi ha rivelato che mi avrebbe voluto con sé al Chelsea anni prima, ma la società aveva preso la decisione di cedermi. Una scelta da lui condivisa. Ho apprezzato la sua chiarezza e la sua sincerità. Me lo ha detto di persona e questo l'ho molto apprezzato e ho accettato con tranquillità questa decisione".

Conte non è però l'unico con cui Nainggolan avrebbe voluto giocare: "Mi sarebbe piaciuto giocare con. Penso sia un giocatore già molto forte, ma che potrà diventare un grandissimo". Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Sui trascorsi all'Inter: "Io spacca spogliatoi? No, credo nell'amicizia dentro lo sport. Ho contatti con ex compagni di squadra con cui ho giocato insieme 10 o 15 anni fa. Non ho avuto problemi con nessuno". Sul ritorno a Cagliari: "Sapevo che prima o poi sarei tornato qui. Ne avevo parlato con il presidente Giulini, ma sembrava quasi uno scherzo. Poi sono subentrati problemi personali: è stata una scelta di cuore. Certe volte bisogna prima essere uomini e poi pensare alla carriera".