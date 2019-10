CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG ANDRADA / Il futuro di Gigio Donnarumma al Milan resta un punto interrogativo. Il portiere è in scadenza di contratto nel 2021 e il Milan ha necessità di fare plusvalenze importanti. Il club ha smentito possibili cessioni di big a gennaio, ma il contratto in scadenza a breve e soprattutto il passivo in bilancio potrebbero indurre il club rossonero a liberarsi dell'estremo difensore campano.

Prioritario sarà cercare di rinnovare l'accordo con il giocatore, ma un eventuale prolungamento non impedirebbe la cessione, con Paris Saint-Germain e Juventus particolarmente interessate . Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Il club francese però starebbe pensando ad un nuovo nome per la porta: un'alternativa sicuramente più economica rispetto a Donnarumma. Lo riferisce 'Tnt Sports', che riferisce come Leonardo avrebbe individuato in Esteban Andrada del Boca Juniors un possibile rinforzo per la porta parigina. Il club transalpino avrebbe inviato alcuni emissari a Buenos Aires per osservare da vicino il portiere argentino. Tra i nomi da non escludere c'è però anche Andre Onana, che ha rivelato come il Psg lo abbia cercato in estate: un nuovo assalto non è affatto da escludere.