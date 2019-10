CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG CAVANI FUTURO / Ieri è stata la serata di Mauro Icardi che insieme a Mbappe ha trascinato il Paris Saint Germain ad una grande vittoria in Champions League. Il bomber argentino ex Inter sta pian piano conquistando la fiducia di compagni ed ambiente collezionando in serie i primi gol importanti. Lo stesso numero 18 del PSG ha parlato ai microfoni del quotidiano francese "Le Parisien" soffermandosi anche sul futuro: "Per ora, sfrutto l'occasione di essere a Parigi. E vedremo cosa succederà l'anno prossimo. CLICCA QUI!

CAVANI - "Io nuovo Matador? Ce l'abbiamo già, è Edi Cavani. Io devo segnare e cercare di dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Ad ogni modo, vado d'accordo con Edi, beviamo il Mate insieme, la cosa importante è il bene della squadra".