CALCIOMERCATO MILAN LUKAS MAI / Il Milan si sta muovendo per il mercato invernale e, tra gli obiettivi dei rossoneri, potrebbe esserci l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Rumors provenienti dalla Germania hanno accostato al club, nelle ultime ore, Lars Lukas Mai. Il giovane e talentuoso classe 2000 ha rinnovato proprio pochi giorni fa il contratto che lo lega al Bayern Monaco, allungando la scadenza dal 2021 al 2022.

I bavaresi puntano forte sulla sua crescita ("È uno dei nostri più grandi talenti", ha affermato il direttore sportivo) ma il ragazzo non esclude l'ipotesi di cambiare aria anche a gennaio.Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , Mai avrebbe intenzione di trovare un club, anche a titolo temporaneo, che gli dia spazio in prima squadra, cosa che al Bayern è avvenuta soltanto due volte, entrambe nella scorsa stagione. Il calciatore si sente pronto per il grande salto e, ovviamente, l’interessamento dello lusinga, madifficilmente lo farà partire.I tedeschi, infatti, hanno perso per infortunio sia(la cui rottura del legamento crociato ha chiuso la sua stagione) che, che ieri ha sofferto un problema alla caviglia durante la sfida con l’e, secondo il club, “resterà fuori a lungo”. Mai, presto, sarà chiamato in causa per sostituirli: se il suo talento dovesse confermarsi in questo momento di difficoltà, un addio durante la sessione invernale diventerebbe quasi impossibile.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI