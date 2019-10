EUROPA LEAGUE ROMA-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH MANCINI / Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Borussia Moenchengladbach, il difensore Mancini ha fatto il punto sulla sua squadra: "Paura dopo gli infortuni? Ci alleniamo con alta intensità e facciamo contrasti giusti durante gli allenamenti. Giochiamo liberi, poi se prendiamo fratture o altro non possiamo farci niente. E' un po' di sfortuna, speriamo giri meglio - esordisce il calciatore - Cambio modulo? Ho avuto la fortuna di giocare nella difesa a tre e ho imparato concetti diversi. E' una cosa che deciderà lui.

L'importante è dare il massimo e metterci tutto l'impegno per vincere questa partita. Condizioni fisiche? Agli adduttori non c'è alcun dolore. Ho sempre avuto questa cosa di parlare ai compagni, in campo non mi riesce stare zitto. Il mister mi ha fatto capire che un difensore deve parlare, è una cosa che mi ha chiesto perché aiuta a migliorare me stesso e la squadra".

I MIGLIORAMENTI - "All'inizio abbiamo cambiato tanti giocatori, il mister era nuovo e trovavamo difficoltà. Guardando video e lavorandoci in settimana abbiamo migliorato questo aspetto. Ci sono undici giocatori che ripiegano, stanno stretti e corti. Se da dietro giochiamo bene aiutiamo gli attaccanti e i centrocampisti a fare bene. Il gioco di Gasperini in Italia lo fanno in pochi, ci sono delle scalate ben precise e ti focalizzavi solo sull'uomo. Col mister ho imparato anche a marcare a zona, lui vuole che siamo aggressivi. Quando giochi con grandi attaccanti non puoi fare uomo a uomo tutti i novanta minuti. Sono migliorato in questo. Imparando dai compagni esperti potrò migliorare anche di più".