CALCIOMERCATO ROMA SVINCOLATI FONSECA CENTROCAMPISTI - Molteplici infortuni stanno falcidiando la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, soprattutto nella zona nevralgica del campo.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della possibilità di ingaggiare da parte della Roma calciatori subito un centrocampista svincolato . Questo il parere del tecnico giallorosso sulla questione: "Per il momento domani si aggregheranno ragazzi della Primavera, non ci sono alternative - ha detto in conferenza stampa - Stiamo prendendo tutto in considerazione, non è facile prendere giocatori svincolati. Bisognerà farlo per migliorare e non per fare numero".