CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS MERTENS CALLEJON / Resta aperta la questione rinnovo per Callejon e Mertens.

Parlando ai giornalisti nel giorno del match tra, il presidenteha mandato un messaggio ai due calciatori: "Li lascio tranquilli, finita la partita ci siederemo e vedremo. Ho fatto una proposta di prolungamento di contratto, per me sono super pagati per l'età che hanno. Io sono stato signore e ho riconosciuto lo stesso stipendio per i prossimi anni".