ROMA-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH DIRETTA LIVE CONFERENZA STAMPA FONSECA EUROPA LEAGUE - Dopo il pareggio ottenuto sul campo della Sampdoria, Roma-Borussia Moenchengladbach è la sfida in programma per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League. La squadra giallorossa è falcidiata dagli infortuni, gli ultimi a fermarsi ai box sono stati Cristante e Kalinic, e scenderà in campo con una formazione rimaneggiata. I tedeschi di Marco Rose guidano la Bundesliga, in compagnia del Wolfsburg. Calciomercato.it segue in diretta le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Cambio modulo? Ovviamente ci sono difficoltà, è una possibilità che ho preso in considerazione. In linea di principio no, ma vedremo meglio domani. Santon? La situazione di Pastore è partiolare e va gestita al meglio. Lui è pronto. Santon vedremo come e se recupererà da questa febbre. Domani giochiamo contro la prima della Bundesliga, che è in un momento positivo.

E' una squadra diversa dall'Atalanta per il modo di giocare, mi aspetto una gara diversa da quella. L'unica posizione nella quale non abbiamo defezioni è quella dei difensori centrali. Ora abbiamo un solo centrocampista di ruolo, che è".

Inevitabili le domande sui troppi infortuni stagionali: "E' una situazione nuova, mai vissuta nella mia carriera - prosegue Fonseca - L'anno scorso allo Shakhtar avemmo appena quattro infortuni. Vorrei credere che si tratti solo di sfortuna. Vogliamo lottare contro queste difficoltà, i calciatori capiscono che siamo pochi e bisogna lottare di più. Il fattore sfrotuna è davvero molto presente. E' un fatto inusuale. Under e Mkhitaryan? Under ha iniziato ad allenarsi e anche Miki ha ripreso il lavoro di campo. Esistono dati oggettivi, è impossibile raggiungere un livello di crescita con così tante assenze. Contro la Samp la squadra non ha fatto bene diversamente dalla partita precedente, nella quale eravamo stati molto offensivi. Detto questo, è impossibile, con così tanti giocatori assenti, poter raggiungere quel livello che io auspicavo. Sono venuti a mancare giocatori importanti, difficile avere stabilità di formazione. Non sono scuse, non mi piace addurre scuse. E' una realtà facile da comprendere".