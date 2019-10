Juventus, Damascelli critico: "Khedira è un bradipo. Sarri..."

JUVENTUS SARRI KHEDIRA - "Sarri ha sbagliato formazione, perché la Juve non può rinunciare a un centravanti e questo è Higuain". Pensieri e parole di Tony Damascelli. Nel suo editoriale su 'Radio Radio', il giornalista sportivo non risparmia critiche al tecnico e ai giocatori della Juventus dopo il sofferto successo in rimonta sulla Lokomotiv Mosca nella terza giornata di Champions League.

ha deciso la partita con due gol geniali e rapinosi ma come trequartista vale di più di: un uruguagio valido in fase difensiva ma assente sempre in zona conclusiva, idem come sopra ma in senso peggiorativo il discorso suche è più lento di un bradipo e puntualmente viene sostituito. La difesa ha lavorato poco ma quando è stata chiamata a farlo ha denunciato sbavature pericolose, come in occasione del gol con un'uscita parrocchiale die uno svarione di".