Calciomercato Inter, Zakaria commenta i rumors

CALCIOMERCATO INTER ZAKARIA - Da tempo il nome di Denis Zakaria è finito sul taccuino dell'Inter e di altri top club europei.

Il 22enne centrocampista svizzero di origini congolesi, valutato almeno 50 milioni di euro dal, non ha fretta di fare il salto di qualità: "Sono felice di essere qui e spero di riuscire a fare una bella stagione con questa maglia - ha dichiarato ai microfoni dell'emittente tedesca 'Express' - Adesso l'importante per me è restare con i piedi per terra e non farmi distrarre da tutto il resto". Intanto aumenta la concorrenza: dopo Borussia Dortmund,, Tottenham e, adesso anche l'sarebbe sulle sue tracce.