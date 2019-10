INFORTUNI ROMA SANTON / Piove sul bagnato in casa Roma. Già decimato dagli infortuni di Diawara e Cristante, il centrocampo giallorosso potrebbe essere privato di un'altra alternativa. Provato in mediana in allenamento e anche nelle amichevoli di precampionato, Davide Santon ha svolto la rifinitura di oggi in maniera individuale.

L'ex giocatore dell'ha accusato uno stato influenzale e Pauloha preferito farlo lavorare a parte a causa della febbre. Se non dovesse recuperare, in mediana salgono così le quotazioni di Javier, mentre in attacco non è escluso l'utilizzo di Zaniolo come falso nueve