CHAMPIONS LEAGUE INTER BORUSSIA DORTMUND SALISBURGO NAPOLI CALCIOMERCATO FORMAZIONI DIRETTA TV / Serata fondamentale per l'avventura in Champions League di Inter e Napoli. I nerazzurri ricevono a San Siro il Borussia Dortmund e dopo aver raccolto appena un punto nelle prime due partite sono già di fatto spalle al muro nel girone F. Conte spera di rivedere la prestazione sfoderata contro il Barcellona e deve battere i tedeschi, al comando del gruppo insieme ai catalani, per riaprire i giochi, diversamente si avvicinerebbe una prematura eliminazione. Gli azzurri invece sono di scena a Salisburgo per confermare il primato nel gruppo E, sfida non semplice per gli uomini di Ancelotti con un avversario che ha dimostrato, come con il Liverpool, di potersela giocare contro chiunque. Serve un risultato positivo agli azzurri per mantenere la rotta qualificazione. Calciomercato.it fa il punto sulle probabili formazioni di Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli, sulla guida tv dei match e sugli intrecci di calciomercato.

Inter-Borussia Dortmund, formazioni e calciomercato: occhio a Gotze

Conte deve rinunciare ancora a Sensi e confermerà probabilmente Gagliardini, Brozovic e Barella in mezzo. In difesa torna Godin di fianco a Skriniar e de Vrij, sugli esterni Candreva e Asamoah. Confermatissimi davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Favre schiererà i tedeschi con il consueto 4-2-3-1, ma deve fare i conti a propria volta con assenze pesanti: non ci saranno infatti Reus, Paco Alcacer e Schmelzer. Davanti, dovrebbero agire Sancho, Brandt e Hazard alle spalle del terminale Gotze. Occhi puntati proprio sui due uomini mercato del reparto offensivo giallonero. Su Sancho c'è da tempo l'interessamento della Juventus, ma il Borussia chiede circa 150 milioni di euro per le sue prestazioni.

Gotze è invece nel mirino dell'Inter , l'attaccante andrà in scadenza a giugno e non si intravedono spiragli per il rinnovo:è pronto ad approfittarne.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BORUSSIA DORTMUND

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; L.Martinez, Lukaku. All.: Conte.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze. All.: Favre.



Salisburgo-Napoli, probabili formazioni e intrecci di mercato: le ultime su Haland

Ancelotti ha annunciato pochi cambi di formazione nel Napoli rispetto alla gara con il Verona. Dubbi sulla presenza di Milik in attacco dal primo minuto, squadra che per il resto sembra fatta: confermati Malcuit e Di Lorenzo sulle fasce difensive viste le assenze, a centrocampo Zielinski dovrebbe agire sulla sinistra completando la linea a quattro con Callejon, Allan e Fabian Ruiz, davanti Mertens ritrova una maglia da titolare con il ballottaggio tra Insigne e Milik come partner del belga. Il Salisburgo dovrebbe rispondere con un 4-4-2 speculare, in cui i pericoli maggiori arriveranno dalla freschezza e rapidità dei talenti Szoboszlai, Haland e Koita. Szoboszlai e Haland in particolare sono nel mirino di Napoli e Juventus, l'ungherese e il norvegese però fanno già gola a numerose big europee tra cui anche il Real Madrid. Esame difficile, per la difesa del Napoli, ancora imbattuta in questa Champions League.

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Romalho, Wober; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Haland, Koita. All.: Marsch

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens. All.: Ancelotti



Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli, come vederle in tv e in streaming

Fischio d'inizio di entrambe le partite delle compagini italiane questa sera alle ore 21. Le gare saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport. Inter-Borussia Dortmund sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201), disponibile per digitale terrestre e satellitare, e Sky Sport 252, solo per il satellite. Salisburgo-Napoli sarà trasmessa invece sui canali Sky Sport Arena (204) (satellite e fibra), Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Gli abbonati di Sky potranno usufruire anche dello streaming tramite l'app Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet.