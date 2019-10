CALCIOMERCATO MOURINHO BORUSSIA DORTMUND / Inghilterra, Italia, Portogallo e Spagna: ovunque abbia allenato, Josè Mourinho ha regalato dei titoli ai club che hanno deciso di puntare su di lui. All'appello, mancano ancora Francia e Germania, ma secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media tedeschi l'elenco potrebbe aggiornarsi a breve.

Stando alla 'Bild', infatti, ilavrebbe individuato proprio nell'allenatore portoghese la prima scelta per la panchina del futuro, a stretto o lungo raggio. Nel mirino anche del Real Madrid come eventuale sostituto di Zidane , lo Special One in passato ha manifestato la propria ammirazione per la Bundesliga e per gli avversari in Champions League dell'e, secondo il quotidiano tedesco, avrebbe già iniziato a prendere lezioni di tedesco per non farsi cogliere impreparato in caso di separazione anticipata da Lucien Favre.