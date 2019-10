NAPOLI KOULIBALY ANCELOTTI / Entrato nella lista dei trenta candidati al prossimo Pallone d'Oro, Kalidou Koulibaly ha accolto con grande gioia la notizia mentre era in compagnia della famiglia.

Così, riporta il retroscena del 'Corriere dello Sport', successivamente ha deciso di telefonare a Carloper condividere con lui il suo stato d'animo: clicca qui per restare aggiornato. Koulibaly si è poi lasciato andare a un breve commento: "Sono emozionato. Il mio viaggio nel calcio parte da lontano e questo è un riconoscimento che mi carica per continuare a fare sempre di più e sempre meglio. Però se mi avessero detto, nell’estate del 2014, che un giorno avrei giocato con la maglia del Napoli in Champions League, io gli avrei rispettosamente sorriso in faccia". Ai compagni, invece, avrebbe riservato alcuni ringraziamenti: "Perché se mi hanno inserito tra i trenta è anche merito vostro".