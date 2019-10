Calciomercato Milan, Rivera si candida alla panchina

CALCIOMERCATO MILAN RIVERA - A 76 anni Gianni Rivera ha deciso di diventare allenatore e attende la prima chiamata in panchina. "La mia idea è quella di un calcio dove la tecnica venga prima di tutto e aiuti a migliorare la parte atletica - ha dichiarato in una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' l'ex bandiera rossonera - Allenare il Milan? Se me lo chiedono, se ne può parlare.

Ma ora l'allenatore il Milan ce l'ha.capiscono di calcio, il resto delle persone non le conosco. E' chiaro che la situazione generale influisce su tutto, la tecnica in campo risente dell’organizzazione societaria fuori. Visto che non hai, è giusto puntare sul vivaio: dopo che per anni ci si era dimenticati del settore giovanile, è un fatto positivo".