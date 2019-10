DATA BARCELLONA-REAL MADRID CLASICO / Rinviato per motivi di ordine pubblico e inizialmente in programma il 26 ottobre, il Clasico Barcellona-Real Madrid si disputerà il 18 dicembre.

Una data individuata già dai due club e annunciata oggi da un comunicato ufficiale della Federazione spagnola. Una decisione che lascia dunque con l'amaro in bocca la Liga, che stava spingendo ormai da giorni per far giocare la partita il 4 o il 7 dicembre.