Inter, Martinez su Lukaku: "Uno svantaggio essere come lui"

INTER MARTINEZ LUKAKU - Questa sera l'Inter sfida il Borussia Dortmund nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Sugli spalti del 'Meazza' ci sarà anche Roberto Martinez. Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', il commissario tecnico del Belgio elogia il suo bomber Lukaku: "E' un numero 9 unico, forte fisicamente. Romelu dribbla, porta palla e soprattutto segna. Essere in grado di arrivare a più di 100 gol in Premier ed essere il miglior marcatore del Belgio dice tutto. Questo è quello che i tifosi italiani stanno iniziando ad apprezzare, un cannoniere camaleontico.

Ci sono attaccanti che sanno fare una cosa sola: la forza di Romelu è che può sempre far qualcosa di diverso. Questo è anche uno svantaggio, perché ci sono partite in cui alcune cose non riescono: se la gente apprezzasse queste cose, anche quando non fa gol verrebbe criticato meno. Invito i tifosi a rileggere la sua storia: a 16 anni già faceva gol con, poi all'è maturato: ora è pronto a vincere un titolo all'estero e penso sia quello che vuole fare all'Inter. Quando si mette in testa qualcosa, la ottiene. Le squadre italiane hanno storicamente difensori forti fisicamente, Romelu allaè più abituato: ci gioca da tanto tempo e quindi penso che farà meno fatica anche se nel Borussia ci sono individualità di altissimo livello".