Juventus, verso il Lecce: Ronaldo (e non solo) riposa?

LECCE JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Fantallenatori e tifosi che avete acquistato un biglietto per lo stadio 'Via Del Mare' preparatevi ad una brutta sorpresa.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto della situazione in casadopo la vittoria in Champions League ed in vista della sfida di sabato pomeriggio in casa dele parla di possibili rotazioni nello scacchiere di Maurizio Sarri che potrebbe lasciare a riposo Cristiano, l'uomo più atteso sia dai tifosi, che dagli appassionati di fantacalcio e dai tantissimi fan che saranno allo stadio e sperano di vederlo dal vivo. Per il quotidiano torinese, inoltre, per le prossime sfide si candidano anche Demiral e Rugani per una maglia da titolare, visto che Bonucci e de Ligt stanno giocando senza sosta da settimane.