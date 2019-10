Juventus, affare Eriksen: passo indietro del Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN REAL - Come era prevedibile, il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham e le dichiarazioni pubbliche di voler provare una nuova avventura hanno fatto sì che Christian Eriksen sia quasi quotidianamente al centro di voci di mercato.

Laè sempre alla finestra, anche se negli ultimi giorni era stata paventata la possibilità che ilgiocasse d'anticipo e fosse pronto a dare l'assalto al fantasista danese già a gennaio mettendo sul piatto 30-35 milioni di euro. Ma secondo quanto riportato da 'The Sun', i blancos avrebbero fatto un passo indietro e non vorrebbero affrontare spese importanti in inverno visto l'ottimo rendimento di, ritenuto il naturale erede di Modric. Ogni discorso, quindi, verrebbe rimandato il discorso alla prossima estate, quando anche la Juve è pronta a dire la sua.