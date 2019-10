CALCIATORI RISCHIO DEMENZA / I calciatori rispetto al resto della popolazione sono più a rischio demenza e malattie neurodegenerative. È il risultato di una ricerca coordinata da Daniel F.

Mackay presso l'università di Boston e pubblicata New England Journal of medicine. Lo studio è stato condotto su oltre 7000 ex calciatori professionisti ed evidenzia come ad aumentare i rischi non siano i forti colpi di testa, quanto il numero totale di colpi alla testa subiti durante tutta la carriera, che sono migliaia.