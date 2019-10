Copa Libertadores, Boca Juniors-River Plate 1-0: non basta Hurtado

BOCA JUNIORS RIVER PLATE LIBERTADORES - Vince il Boca Juniors ma fa festa il River Plate. Il 'Super Clasico' valido come semifinale di ritorno di Copa Libertadores viene vinto 1-0 dagli Xeneizes ma, grazie al 2-0 dell'andata, in finale ci andranno i Millonarios.

Gara a senso unico con la squadra diche attacca per tutto il primo tempo, ma la rete del vantaggio diviene annullata per un fallo di mano. Nella ripresa arriva il gol del subentratoin mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione a 10 minuti dal termine. Il forcing finale non basta, gli uomini dicentrano la terza finale in cinque anni. L'ex romanistaresta in panchina per tutta la partita. Stanotte verrà eletta l'altra finalista nel derby brasiliano tra Flamengo e Gremio.