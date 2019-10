CALCIOMERCATO DYBALA JUVENTUS / Paulo Dybala abbatte il muro della Lokomotiv Mosca e salva la Juventus dal flop casalingo contro i russi che avrebbe complicato e non poco la qualificazione agli ottavi dei bianconeri. La luce della 'Joya' si accende anche in Champions League, con il numero dieci già decisivo nel big match di campionato contro l'antagonista Inter. Un Dybala che sembra rinato sotto la cura Sarri e che sta dando seguito anche in termini realizzativi alle egregie prove di inizio stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Due prodezze balistiche a ribaltare la Lokomotiv e a trascinare la 'Vecchia Signora' sul palcoscenico europeo. Dybala si è sostituito per una notte a Cristiano Ronaldo, facendo esplodere l''Allianz Stadium' in due minuti.

Il pubblico di fede bianconera lo ha omaggiato con una lunga standing ovation durante la sostituzione con Bernardeschi, con il feeling con la tifoseria che non si è mai spezzato anche nei momenti più delicati dell'argentino. L'ex Palermo sembrava ad un passo dalla cessione in estate , quando fu vicinissimo aloltre anche ai rumors insistenti su

Dybala, dopo il gol del raddoppio con la Lokomotiv, ha indicato orgogliosamente con la mano il numero dieci sulle sue spalle, quasi a dimostrare di essere l'uomo giusto per onorare una maglia così tanto pesante. Magie e gol da tre punti che spazzano via le voci di divorzio, avvicinando il nazionale albiceleste al rinnovo contrattuale con la dirigenza della Continassa. Un 'nuovo' Dybala pronto a fare la differenza in tutti i ruoli del reparto d'attacco e a diventare un alfiere del presente e del futuro della Juventus.