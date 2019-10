CALCIOMERCATO BAYERN KOVAC / Clima teso in casa Bayern Monaco. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, ieri alla cena post-Olympiacos, Karl-Heinz Rummenigge ha criticato duramente per non dire attaccato Niko Kovac per la brutta prova della squadra contro i greci - alla fine, soffrendo, sconfitti 3-2 - e la gestione della stessa partita da parte del tecnico croato. Il quale, come vi abbiamo raccontato poco tempo fa, non gode affatto della stima dell'AD del club tedesco. Per ora Kovac resta attaccato dalla panchina dato che i risultati, nonostante tutto, sono dalla sua parte: è solo a un punto dalla vetta in Bundesliga ed è a punteggio pieno nel girone di Champions, in pratica con un piede e mezzo agli ottavi.

A favore del 48enne berlinese c'è poi il sostegno della squadra, o perlomeno di gran parte di essa, e soprattutto ancora la protezione del potente presidente (dimissionario, resterà in carica fino a novembre) Uli. In caso di tracolli, però, Rummenigge potrebbe riuscire nel suo intento di mandare via l'allenatore, cosa che non gli riuscì al termine della passata stagione. Già si fanno diversi nomi per la panchina - da Joséfino a. Da una eventuale corsa non escluderemmo Max- anche se al momento non sembra esserci un indirizzo preciso.

DIFENSORE - Intanto il Bayern sta pensando seriamente di prendere un difensore nel prossimo mercato di gennaio. Questo perché dopo Niklas Süle, che si è rotto il crociato dicendo addio a Euro2020, ieri al 'Georgios Karaiskakis' si sono fatti male anche Lucas Hernandez (problema alla caviglia, out diverse settimane) e Javi Martinez (infortunio muscolare), ovvero i due giocatori deputati a rimpiazzare il loro compagno infortunato.