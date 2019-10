CALCIOMERCATO ROMA BEHRAMI SVINCOLATI / La prima mossa della Roma in piena emergenza infortuni sarà interna, con l'ipotesi di avanzamento di Nicolò Zaniolo nel ruolo di falso 9 sulla quale si sta lavorando per garantire ad Edin Dzeko ed al tecnico Fonseca un'alternativa davanti. Qualcosa però la dirigenza giallorossa dovrà fare anche sul calciomercato, visto che l'infermeria piena ha svuotato la rosa a disposizione dell'allenatore portoghese. Il Ds Petrachi sta valutando quindi con attenzione la lista dei calciatori svincolati ed in questi giorni sono spuntate diverse ipotesi. Alcune plausibili, alcune fantasiose ed altre da scartare in partenza. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Partiamo da quelle che vanno subito scartate. Uno dei nomi più 'chiacchierati' in queste ore è quello di Valon Behrami, lungo trascorso in Serie A con diverse maglie e libero dopo l'ultima avventura in patria, in Svizzera col Sion.

Il problema, oltre alla passata militanza nella Lazio, è soprattutto legato al fatto che il centrocampista classe '85 si è svincolato il 3 ottobre scorso, quindi dopo la chiusura del mercato di Serie A fissata per il 2 settembre. Il regolamento in questo caso non permette il tesseramento del calciatore prima della riapertura del mercato e visto che la Roma ha bisogno fin da subito di un rinforzo, è al momento difficile ipotizzare l'arrivo di Behrami. Così come vanno scartate tutte le altre ipotesi, da Muntari a Sanogo, che riguardano calciatori extracomunitari, quindi non in possesso di passaporto comunitario: coni due slot disponibili sono già stati occupati.

Chi può arrivare quindi? Al Ds romanista è stato proposto Giulio Donati, terzino classe '90 passato nel vivaio dell'Inter ed attualmente svincolato dopo l'ultima avventura al Mainz in Germania. Proposta respinta dalla Roma che nel ruolo si ritiene coperta, valutando anche la possibilità di passare ad una difesa a tre, ed è concentrata più che altro sul centrocampo. Tra le piste sondate quindi attenzione all'ex milanista Montolivo o all'inglese Jack Rodwell ed il gallese Ledley. mentre l'ultimo nome circolato in queste ore è quello di Emil Hallfredsson che però appare complicato.