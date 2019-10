Calciomercato Roma, si lavora sugli svincolati: spunta Hallfredsson? Retroscena Donati

p>CALCIOMERCATO ROMA HALLFREDSSON / L'emergenza infortuni costringe laa nuove soluzioni tecniche, come il possibile avanzamento dinel ruolo di falso 9, e anche di calciomercato , con la dirigenza giallorossa che sta ragionando sulla possibilità di puntellare la rosa prima della finestra di gennaio, andando dunque a pescare nella lista dei calciatori attualmente svincolati. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il Ds Petrachi sta valutando alcuni profili ed in questi giorni gli è stato offerto Giulio Donati, laterale classe '90 uscito dal vivaio dell'Inter e libero dopo l'ultima avventura al Mainz in Germania. La Roma però ha declinato la proposta e si concentra soprattutto sul centrocampo dove per il 'Corriere dello Sport' il nome nuovo è quello di Emil Hallfredsson: ancora protagonista nella nazionale islandese, il 35enne ha giocato l'ultima stagione tra Frosinone e Udinese. Previsti nei prossimi giorni dei contatti. Tra gli altir nomi, anche Jack Rodwell mentre Andrea Bertolacci sarebbe stata un'ipotesi gradita, ma si è accordato con la Samp.