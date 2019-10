JUVENTUS SANCHO CALCIOMERCATO / Dalla multa al palcoscenico di 'San Siro'. Jadon Sancho catalizza l'attenzione in attesa del decisivo match di questa sera in Champions League contro l'Inter. Il ritardo dopo gli impegni con la nazionale è costato 100 mila euro di multa e l'esclusione dalla sfida di sabato in Bundesliga con il Monchengladbach al 19enne attaccante. Favre e il Borussia Dortmund hanno perdonato però la 'stellina' inglese, che questa sera si appresta ad essere uno dei protagonisti contro la formazione di Conte.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui Protagonista in campo ma anche fuori e in chiave mercato. Sancho fa gola alle big d'Europa, con anche lain Serie A che vigila sull'ex gioiello 'svenduto' dal Manchester City quando era ancora minorenne. Il classe 2000 sta incantando in Bundesliga e in poco tempo è diventato pure un elemento indispensabile con la maglia dell'Inghilterra., oltre ai bianconeri, sono segnalati sul giovane talento, che il Borussia valuterebbe non meno didi euro. Questa notte al 'Meazza' una ribalta importante sul palcoscenico della Champions per Sancho, che si appresta ad essere l'uomo mercato della prossima estate.