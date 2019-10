Juventus, dall'Inghilterra: passi avanti per l'affare Mandzukic

JUVENTUS MANDZUKIC MANCHESTER UNITED / "Mandzukic? Da parte nostra c'è la massima apertura a qualsiasi possibilità, quella che stia qui e quella che vada via" ha detto il Ds della Juventus, Fabio Paratici, ieri sera a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con la Lokomotiv Mosca. Dichiarazioni di facciata, perché l'attaccante croato non rientra più nei piani del club bianconero e dopo la cessione sfumata in estate i vertici bianconeri stanno lavorando senza sosta per cercare di piazzarlo altrove. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Importanti novità in tal senso arrivano dall'Inghilterra.

A riportarle il 'The Sun', che parla di un'offerta che ancora resiste dal Qatar senza scaldare però più di tanto il giocatore che, invece, si avvicina al. Fonti interne al club avrebbero rivelato al tabloid britannico che lo stesso Mandzukic avrebbe aperto alla possibilità di tagliarsi addirittura della metà il suo attuale ingaggio che stava frenando l'operazione pur di favorire i 'Red Devils' nell'operazione che la Juventus vuole chiudere incassando circa 11 milioni di euro per il cartellino. "Solskjaer è da sempre un suo ammiratore ed è un calciatore che vogliamo da diversi anni. La sua esperienza potrebbe rivelarsi vitale per i giocatori più giovani della squadra. È anche un goleador comprovato" ha aggiunto la stessa fonte che parla del possibile inserimento di alcuni bonus nel contratto di Mandzukic, chiudendo con ottimismo sull'accordo che "sembra si possa fare ora".