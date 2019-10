JUVENTUS LOKOMOTIV HOWEDES / Benedikt Howedes, ex della sfida, è intervenuto in zona mista al termine del match perso contro la Juventus. Una doppietta di Dybala ha rimontato l’iniziale vantaggio della Lokomotiv Mosca con Miranchuk: "Abbiamo fatto bene per larghi tratta della partita, prima delle due grandi giocate di Dybala. Alla fine Paulo ha fatto la differenza in questa gara. Non abbiamo concesso spazio alla Juventus, abbiamo fatto una buona partita difensiva.

Certamente non abbiamo giocato come il Barcellona (ride, ndr), ma il nostro tipo di gioco ha dato fastidio a loro non lasciandoli giocare. Ma era questo il nostro piano prima della gara e credo che lo abbiamo interpretato bene".

Il difensore tedesco esalta la prestazione di Dybala: "Parlo molto con Paulo, stasera è stato decisivo. E’ un ottimo ragazzo, oltre ad essere ovviamente un calciatore fantastico. E' uno dei migliori al mondo e in questa partita lo ha dimostrato. Sono felice per lui e per la Juve, un po' meno ovviamente per la mia squadra".