JUVENTUS LOKOMOTIV BONUCCI / La Juventus ha ribaltato la LokomotivMosca grazie alle due prodezze di Paulo Dybala. Leonardo Bonucci ha parlato in zona mista al termine del match di ChampionsLeague: "E' stato un primo tempo difficile, abbiamo concesso un gol troppo scolastico. Però da grande squadra l'abbiamo ribaltata, grazie anche ai tanti talenti che fanno parte di questa rosa. Eravamo più aggressivi e accesi mentalmente nella ripresa, con pazienza sapevamo che c'era la possibilità di portare a casa la vittoria. Dybala è stato decisivo con la sua doppietta, ma c'è stato anche il grande lavoro di tutti quanti".

"Abbiamo una rosa importante, chiunque gioca sa cosa fare e lo fa al massimo.

I talenti poi risolvono la partita come hanno fatto Higuain,, Bernardeschi e oggi Dybala. E’ una fortuna avere così tanti campioni in rosa, che in ogni momento possono essere decisivi".

Bonucci si è espresso poi sul momento del compagno di reparto De Ligt: "Sta facendo un ottimo percorso, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni e arriva da un calcio diverso. All’inizio abbiamo sbagliato tutti, anche io stasera ho fatto un errore. Ha la forza di reggere l’urto di una maglia pesante come quella della Juventus, ha le spalle larghe e sta facendo quel percorso che abbiamo fatto tutti. Lui ha dovuto accelerarlo per l’infortunio di Chiellini, però ha tutte le qualità e il talento per fare bene in una grande squadra come la Juve. Abbiamo la fortuna di averlo con noi e tra un po’ di tempo ritornerà ad alti livelli. Abbiamo tutti grandissimi fiducia e stima in lui, deve giocare tranquillo perché è forte".