Juve-Lokomotiv Mosca, Sarri in conferenza: le ultime su Douglas Costa

JUVENTUS LOKOMOTIV MOSCA SARRI / Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus in ChampionsLeague contro la LokomotivMosca grazie alla doppietta di Dybala: "È la classica partita che domini, ma non riesci a venirne a capo. Contro squadre del genere è la peggiore cosa del mondo passare in svantaggio. La partita era completamente in mano nostra, mi hanno detto che abbiamo fatto il record di possesso palla in Champions League.

I ragazzi hanno però avuto pazienza, non era facile ribaltarla. In Russia, al ritorno, potrebbe essere una partita diversa".

"Bentancur? Ha capacità di muovere la palla, ha qualità da regista anche se finora si è espresso meglio da interno o trequartista. È forte, ha qualità tecniche e fisiche. È un buon vertice basso, ma può diventare un ottimo centrocampista offensivo".

"Rientro DouglasCosta? Non so precisamente quando rientrerà, a livello agonistico non è ancora pronto. Spero di avere buone notizie nei prossimi giorni".