p>JUVENTUS LOKOMOTIV DYBALA / E'il protagonista diL'attaccante argentino - autore della doppietta che ha permesso ai bianconeri di ribaltare il risultato - ha parlato al termine del match: "Insieme con? Adesso che abbiamo vinto possiamo dire di sì ma se finiva 0-1 tutti avrebbero detto di no. Io dico che bisogna lavorarci, il mister ha le sue idee in testa. Vedremo in futuro... Per fortuna è stata una bella partita. Personalmente avevo bisogno di questi due gol. Oggi è stata una partita difficile, abbiamo sofferto in alcuni momenti, ma si è vista l'esperienza di questa squadra"