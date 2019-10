CHAMPIONS JUVE LOKOMOTIV SARRI CAPELLO / Fabio Capello contro Maurizio Sarri nel post Juventus-Lokomotiv Mosca.

Ai microfoni di 'Sky Sport' l'allenatore dei bianconeri, vittoriosi per 2-1 ma autori di una prestazione molto deludente, ha preso le difese della sua squadra e anche di sé stesso sottolineando che verso la porta dei russi sono stati calciati ben 28 tiri, come a dire che si è giocati pressoché a una porta. Appena sentito queste dichiarazioni di Sarri , Capello è intervenuto a muso duro tanto che il classe '59 non è riuscito a controbattere: "Avete fatto 28 tiri in porta? Io sinceramente non li ho visti. Forse ho guardato un'altra partita. Le conosco bene le statistiche Uefa che vengono consegnate a fine partita, spesso non corrispondono al vero. Stasera la Juve ha vinto con due tiri da fuori area, sul secondo è stato decisivo l’errore proprio del portiere", ha concluso l'ex allenatore.