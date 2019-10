Real Madrid, Zidane salva la panchina. Ma quanto manca Cristiano

REAL MADRID ALLEGRI MOURINHO ZIDANE /Il Real Madrid, con una vittoria meritata eppure sofferta contro il Galatasaray, risale la china in Champions League e allontana lo spettro di una clamorosa eliminazione.

I blancos, con quattro punti (cinque in meno rispetto al PSG), ora sono secondi nel girone eper ora, salva la sua panchina.

Come anticipato da Calciomercato.it, la dirigenza del club spagnolo non aveva escluso un clamoroso esonero nel caso in cui i merengues fossero caduti nel nuovo Ali Sami Yen, e i primi nomi sul taccuino di Florentino Perez erano ancora quelli di José Mourinho (ieri sono circolati rumors su suoi collaboratori già presenti nella capitale spagnola) e di Massimiliano Allegri.

Nonostante la vittoria, in ogni caso, il Real Madrid ha continuato a palesare un enorme difetto: l’incapacità di capitalizzare le occasioni create. Contro il Galatasaray ha calciato verso la porta rivale addirittura 27 volte, 14 delle quali nello specchio, riuscendo a siglare una sola rete, firmata da Kroos. Impossibile, per tifosi ed addetti ai lavori madridisti, non pensare a Cristiano Ronaldo. Da quando il portoghese è approdato alla Juventus, il Real vive una crisi permanente e nemmeno i 300 milioni investiti durante la scorsa sessione di calciomercato sono serviti a colmare il vuoto che ha lasciato.

