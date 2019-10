p>MANCHESTER CITY ATALANTA GASPERINI / Pesante sconfitta dell'diche va ko a Manchester contro il5-1 dopo essere stata in vantaggio: "Indubbiamente è un risultato pesante - ammette ai microfoni di 'Sportmediaset' il mister dei bergamaschi - Il rammarico è che dopo il vantaggio speravo di tenere la partita più aperta per più tempo. La squadra ha comunque fatto delle cose buone. Mancanza d'esperienza? Ci siamo disuniti un po' ma con gli spazi aperti loro diventano devastanti. Cambi? Abbiamo avuto un problema con ilche è dovuto uscire. Queste partite puoi giocarle limitando i danni ma io preferisco giocarmela così, ci portiamo a casa delle cose buone. Una crescita che ci porterà cose buone per il campionato"