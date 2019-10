CHAMPIONS JUVENTUS LOKOMOTIV SARRI / Una Juventus tutt'altro che convincente batte la Lokomotiv Mosca grazie alla doppietta di Paulo Dybala e si avvicina agli ottavi di Champions. "Problemi ne abbiamo avuti pochi, purtroppo siamo andati sotto e la loro intensità si è complicata - ha esordito Maurizio Sarri a 'Sky Sport' - Siamo stati bravi a non perdere la testa, ci siamo presi dei rischi ma era palese che alla lunga la partita si sarebbe potuta mettere a posto.

Abbiamo fatto 28 tiri in porta e avuto 8 occasioni da gol, è stato fatto il record di possesso palla da quando esiste la Champions - ha sottolineato il tecnico bianconero -, partita ideale per vederli insieme? Sì, era il momento giusto perché vedevo che loro non avevano più benzina per ripartire. Sono stati bravi e non era semplice. Li potremmo rivedere insieme, è chiaro che poi ci saranno delle partite in cui non potranno giocare tutte e due contemporaneamente. Sul gol loro avevamo i difensori piuttosto larghi, comunque secondo me non abbiamo sbagliato approccio, eravamo soltanto meno brillanti fisicamente rispetto alle ultime partite. Abbiamo iniziato dieci all'ora e finito dieci all'ora... Stiamo giocando ogni tre giorni, può perciò capitare a tutti questo genere di partite", ha concluso Sarri.