Champions League, 3a giornata: i risultati della serata

CHAMPIONS LEAGUE TERZA GIORNATA RISULTATI / Serata ricca di gol in Champions League. In campo non solo i gironi delle italiane (l'Atalanta ha perso contro il Manchester City e la Juventus ha battuto in rimonta la Lokomotiv) ma anche i gruppi A e B. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI. Tutto facile per Tottenham e Psg che hanno rifilato ben 5 gol ai loro avversari: protagonista della serata anche Mauro Icardi con una doppietta rifilata al Club Brugge.

Successi anche per ilin Grecia contro l'e delin Turchia contro ilgrazie a

Gruppo A

Club-Brugge 0-5: 7' e 63' Icardi, 61', 79' e 83' Mbappe

Galatasaray-Real Madrid 0-1: 18' Kroos

Classifica: Psg 9, Real 4, Club Brugge 2, Galatasaray 1

Gruppo B

Olympiakos-Bayern Monaco 2-3: 23'El Arabi, 79' Gilherme; 34' e 62' Lewandowski, 75' Tolisso

Tottenham-Stella Rossa 5-0: 9' e 72' Kane, 16' e 44' Son Heung-Min e 57' Lamela

Classifica: Bayern 9, Tottenham 4, Stella Rossa 3, Olympiakos 1