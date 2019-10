CHAMPIONS JUVE LOKOMOTIV MOSCA / Nella serata nera di Ronaldo, è salito in cattedra Paulo Dybala. Due gol e Lokomotiv Mosca ko dopo che era passata in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Miranchuk. Prestazione negativa non solo di CR7, ma di tutta la squadra di un Maurizio Sarri che stasera se l'è vista brutta.

La sconfitta sembrava inevitabile per la, poi però il numero 10 bianconero è uscito fuori come solo i campioni (anche quelli lunatici come 'La Joya) sanno fare. Uno-due micidiale tra il 77' e il 79' - con il primo gol da incorniciare: un tiro secco e preciso all'angolino - e russi al tappeto. Ora per la Juve gli ottavi disono davvero vicini, quasi una formalità.

JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA 2-1

30' Miranchuk (L), 77' e 79' Dybala (J)

CLASSIFICA GRUPPO D: Atletico Madrid e Juventus 7, Lokomotiv Mosca 3; Bayer Leverkusen 0