CHAMPIONS LEAGUE MANCHESTER CITY ATALANTA / La notevole differenza di qualità si è fatta sentire nella terza giornata del Gruppo C di Champions League. L'Atalanta, impegnata nella proibitiva trasferta contro il Manchester City, ha rimediato una roboante sconfitta nonostante l'illusorio vantaggio iniziale firmato da Malinovskyi.

, autori rispettivamente di una doppietta e una tripletta, si sono abbattuti sulla formazione di, che ha trascorso una seconda frazione a leccarsi le ferite: clicca qui per restare aggiornato. La strada nella competizione si fa sempre più in salita, quindi, per i bergamaschi, costretti all'impresa nelle restanti tre partite.

Gruppo C

Manchester City-Atalanta 5-1: 28' Malinovskyi (A); 34', 39', Aguero (M); 58', 64', 69' Sterling (M)

Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria 2-2: 17' Konoplyanka (S), 25' Olmo (D), 60' Orsic (D), 75' Dodo (S)

Classifica: Manchester City 9 punti, Dinamo Zagabria 4, Shakhtar 4, Atalanta 0