PAGELLE E TABELLINO MANCHESTER CITY ATALANTA/ All'Etihad Stadium va in scena Manchester City-Atalanta valida per la terza gionata del gruppo C di Champions League. Nel primo tempo l'Atalanta comincia in maniera determinata. Al 25' Malinovsky gestisce il contropiede servendo Ilicic, che accentrandosi viene atterrato in area da Mendy. Calcio di rigore comadato dall'arbitro Grinfield, sul dischetto si presenta Malinovsky che spiazza Edersond e porta in vantaggio la dea. Reazione immediata dei padroni di casa che al 33' trova il pareggio con Aguero che in area anticipa Gollini e fa 1-1. Passano quattro minuti e Sterling viene atterrato in area da Masiello. Sul dischetto va El Kun che angola benissimo e fa 2-1. Nella ripresa si scatena il Manchester. Al 57' ottima azione corale con De Bruyne che in area serve Foden che mette Sterling nella posizione di appoggiare in porta il 3-1. Dopo sette minuti Gundogan con un ottimo filtrante trova Sterling che solo davanti a Gollini fa 4-1. Al 69' ancora Sterling va a segno sull'imbucata di Mahrez, tripletta in undici minuti per l'esterno inglese. Arriva all'83 la doppia ammonizione per Foden che lascia la propria squadra in dieci macchiando un'ottima prestazione. Partita che finisce 5-1, risultato troppo duro per una buona Atalanta.

MANCHESTER CITY

Ederson 6- Non può nulla sul rigore di Malinovsky. Poco impegnato per il resto della gara.

Walker 5.5- Molti errori nei passaggi, anche in quelli vicini. Meglio nella ripresa.

Rodri 5.5- Un po' in difficoltà nelle discese di Ilicic. (dal 41' Stones 6- Entra al posto dell'infortunato Rodri, Muriel lo mette un po' in difficoltà ma tiene bene)

Fernandinho 6- Molta calma e buone chiusure da parte del capitano dei citizens. Il migliore del reparto difensivo.

Mendy 5- In difficoltà totale contro Ilicic, atterrandolo in area per il rigore del vantaggio della dea. Anche palla al piede sbaglia molto. (dal 71' Cancelo S.V.)

De Bruyne 6.5- Ad impostare è il solito fenomeno. Inspira il gol 3-1 entrando in area ed effettuando un dribbling con grande facilità. (dal 67' Otamendi 6- Entra per gestire il vantaggio, prende un'ammonizione da evitare)

Gundogan 6- Solita partita di quantità più che di qualità.

Foden 6- Buoni spunti in mezzo al campo da parte del diciannovenne inglese. Serve l'assist davanti alla porta a Sterling per il 3-1. Macchia la sua gara con l'espulsione.

Mahrez 6.5- Partita di qualità senza eccedere, serve l'assist per uno dei tre gol di Sterling.

Sterling 9- A sinistra fa come vuole, la sua velocità nei dribbling mette sempre in difficoltà Toloi. Serve l'assist del pari ad Aguero e si procura il rigore del vantaggio. Corona la prestazione segnando una doppietta.

Aguero 7- Sempre il solito killer d'area.

Anticipa Gollini da vero bomber sul gol del pareggio

All.Guardiola 7- Il suo Manchester City regala sempre spettacolo. La sua squadra inizia in maniera blanda ma poi è brava a dimostrare a risalire in cattedra e ribltare la partita.

ATALANTA

Gollini 5- Effettua un paio di buone parate, ma sul primo gol di Aguero e sul terzo di Sterling poteva fare di più.

Toloi 5- Non riesce a stare dietro alla velovità di Sterling che lo supera sempre.

Djimsiti 5.5- Della difesa è quello che tiene di più e va meno in difficoltà, ma arginare gli avversari è impossibile.

Masiello 5- L'ammonizione nei primi dieci minuti lo pone in situazione di svantaggio da subito. Provoca il rigore del vantaggio avversario. (dal 46' Pasalic 5.5- Entra in una situazione difficile, non fa nulla per migliorarla ma poteva poco)

Castagne 6- Buona gara del numero 21 che grazie alla sua corsa ed i suoi inserimenti riesce a procurarsi anche un'occasione da gol nel primo tempo.

De Roon 6- Solita tenacia in mediana, importante nel fare il lavoro sporco.

Freuler 5.5- Fa poco nel primo tempo, gioca meglio nella ripresa dove vede annullarsi un gol per fuorigioco di Ilicic nel servirlo.

Gosens 6.5- Spinge sempre tanto sulla fascia facendola diventare la zona più pericolosa.

Malinovskyi 7- Ottima gestione dei contropiedi e straordinaria freddezza dal dischetto. Ottimo giocatore.

Gomez 5- Forse sente la pressione europea, praticamente un fantasma. (dal 46' Muriel 6- Rendersi pericoloso contro un'avversario di questa caratura è difficile, ci prova con qualche accelerazione ma in maniera inefficace)

Ilicic 7- Lo sloveno insieme a Malinovsky è il giocatore che mette più in difficoltà la difesa avversaria, sopratutto Mendy che lo atterra in occasione del rigore. ( dal 72' Hateboer S.V.)

All.Gasperini 5.5- Nonostante la sconfitta la sua Atalanta gioca una partita di grande coraggio. Atteggiamento molto propositivo e senza paura della dea, poi naturalmente la differenza di qualità e budget del Manchester City si fa sentire.

Arbitro: Grinfield 6.5- Partita non difficilissima per l'arbitro israeliano. Molto bravo ad assegnare i due rigori e nell gestione dei cartellini.

TABELLINO

Manchester City-Atalanta 5-1

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rodri (dal 41' Stones), Fernandinho, Mendy (dal 71' Cancelo); De Bruyne (dal 67' Otamendi), Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling. A disposizione: Bravo, D.Silva, B.Silva, G.Jesus. All.Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (dal 46' Pasalic); Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez (dal 46' Muriel), Ilicic (dal 72' Hateboer). A disposizione: Sportiello; Ibañez, Arana, Barrow. All.Gasperini

Arbitro: Orel Grinfield (Isr)

Ammoniti: 3' Mendy, 10' Masiello, 63' De Bruyne, 76' Foden, 91' Otamendi

Espulsi: 83' Foden

Marcatori: 28' Malinovsky, 34' Aguero, 38'Aguero, 58' Sterling, 65' Sterling, 69' Sterling

Marco Deiana