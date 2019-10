Psg, doppietta Icardi: l'argentino fa discutere!

ICARDI PSG INTER DOPPIETTA CHAMPIONS LEAGUE / Mauro Icardi torna protagonista in ChampionsLeague. L'attaccante ha realizzato una doppietta nel match del Psg contro il ClubBrugge: due gol che hanno portato il bomber ex Inter in tendenza su Twitter.

Tantissimi i cinguettii di tifosi, che rimpiangono l'argentino

Dopo un inizio a rallentatore per via di una forma non proprio ottimale, Icardi ha letteralmente svoltato: sono due i gol nelle ultime due partite in Ligue 1 e tre nelle ultime due in Champions League.