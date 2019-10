JUVENTUS LOKOMOTIV PAGELLE TABELLINO / Rimonta in due minuti della Juventus nel match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. E' Paulo Dybala a trascinare alla vittoria la squadra di Sarri con due magie nella parte finale del secondo tempo, vanificando il vantaggio firmato nella prima frazione da Miranchuk. Il muro dai russi di Semin tiene fino al 77', quando il numero dieci argentino decide di caricarsi la Juve sulle spalle e portarla verso la conquista dei tre punti. Cristiano Ronaldo per una volta umano, stecca anche Bonucci. Bianconeri più efficaci con Higuain, Cuadrado pendolino sulla fascia. Passo importante in chiave qualificazione per i campioni d'Italia, che comandano il girone a 7 punti insieme all'Atletico Madrid.

JUVENTUS

Szczesny 6 - Si fa trovare pronto su Joao Mario, ma nulla puoi sulla successiva ribattuta di Miranchuk. Per il resto inoperoso.

Cuadrado 7,5 - Instancabile sulla fascia, l'unico ad alti livelli della squadra di Sarri per tutti i 90 minuti. Sforna cross a ripetizione, imprendibile nell'uno contro uno.

Bonucci 5 - Non è impeccabile come al solito, sbaglia l'uscita nell'1-0 firmato da Miranchuk. Per una volta stecca.

De Ligt 5,5 - Ancora qualche disattenzione, stasera anche Bonucci non lo aiuta. Più determinato nel secondo tempo.

Alex Sandro 6,5 - Non è assatanato come Cuadrado, però appoggia la manovra con costanza. Dal suo violento sinistro scaturisce il raddoppio di Dybala.

Khedira 5 - La Lokomotiv non lascia passare uno spiffero e il tedesco fatica nei suoi proverbiali inserimenti. Anche in fase di non possesso stavolta non è puntuale (48' Higuain 7 - Dà peso all'attacco, Juve più efficace col 'Pipita' in campo. Per due volte sfiora il bersaglio grosso).

Pjanic 6,5 - Cucchiaio illuminante per Dybala al rientro dopo l'intervallo. Tutte le trame della Juve passano dai suoi piedi, ma non sempre è lucidissimo.

Matuidi 5,5 - Quasi a corto di energie, fa notizia. Svirgola un pallone sanguinoso nel secondo tempo, prima di essere sostituito (65' Rabiot 6 - Entra col piglio giusto).

Bentancur 6,5 - Generoso, però non trova il guizzo dietro le punte. Più a suo agio da mezzala.

Dybala 8 - La decide lui in due minuti, da vero numero dieci. Non si accende da attaccante, altra storia quando passa sulla trequarti: fenomenale il sinistro del pareggio, freddo e spietato in occasione del raddoppio.

Esce tra l'ovazione dello 'Stadium' (81' Bernardeschi s.v.).

Cristiano Ronaldo 5,5 - Scende sulla terra, per una notte. Alle volte troppo solista, sbatte contro il muro della Lokomotiv. Ancora impreciso sulle punizioni.

Allenatore: Sarri 6,5 - Grazie a due perle di Dybala riesce a sbrogliare una situazione assai intricata. Juve spenta nella prima parte, che cambia volto con il tridente pesante e Dybala dietro le punte. Più carattere che sarrismo questa volta.

LOKOMOTIV

Guilherme 6 - Sicuro quando viene chiamato in causa. Si arrende alle magie di Dybala.

Murilo 6 - Da mediano scala nei tre dietro: arcigno, non regala niente.

Corluka 6,5 - Guida la difesa con autorità, sempre puntuale in chiusura.

Howedes 6,5 - Di testa le prende tutte lui. Fa valere la sua esprienza.

Ignatyev 6 - Si limita a contenere le offensive di Alex Sandro.

Krychowiak 6 - Pulisce tanti palloni in mezzo, prezioso anche in fase di interdizione (83' Kolomeytsev s.v.).

Barinov 6,5 - Quasi un difensore aggiunto. Solido ed efficace.

Joao Mario 6 - Parte a rilento, poi entra nel vantaggio di Miranchuk. Mette più qualità al servizio dei compagni nella ripresa.

Idowu 5 - L'anello debole della Lokomotiv. In costante affanno nel duello contro Cuadrado.

Miranchuk 7 - Implacabile nel portare avanti i suoi, capitalizzando l'unica vera occasione dei 'Ferrovieri'. I movimenti del numero 59 danno fastidio alla retroguardia bianconera.

Eder 6,5 - Combatte con Bonucci e de Ligt: lavoro oscuro ma di grande utlità.

Allenatore: Semin 6 - Prestazione di sostanza della Lokomotiv, che per 77 minuti non sbaglia praticamente nulla. Prima che Dybala faccia crollare la muraglia eretta dai russi.

Arbitro: Sidiropoulos 6 - Direzione attenta, senza particolari sbavature.

TABELLINO

Juventus-Lokomotiv 2-1

30' Miranchuk (L); 77' e 79' Dybala

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (48' Higuain), Pjanic, Matuidi (65' Rabiot); Bentancur; Dybala (81' Bernardeschi), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Danilo, Rugani, Demiral. Allenatore: Maurizio Sarri

Lokomotiv Mosca (3-5-1-1): Guilherme; Murilo, Corluka, Howedes; Ignatyev, Krychowiak (83' Kolomeytsev), Barinov, Joao Mario, Idowu; Miranchuk; Eder. A disposizioni: Kochenkov, Zhivoglyadov, Kverkvelia, Magkev, Tugarev, Kulikov. Allenatore: Semin

Arbitro: Sidiropoulos (Grecia)

VAR: Zwayer (Germania)

Ammoniti: Matuidi (J), Krychowiak (L), Cuadrado (J), Barinovic

Espulsi:

Note: 3' e 3' di recupero; spettatori 38.547