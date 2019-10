MANCHESTER CITY ATALANTA VOTI PRIMO TEMPO/ Prima frazione all'Etihad di Manchester che vede un'Atalanta molto aggressiva che riesce a procurarsi due occasioni pericolose prima con Ilicic e poi con Castagne. Dopo i primi 15 minuti sottotono sale in cattedra il City ed inizia a creare occasioni servendo due volte Aguero che non riesce a trovare la porta. Al 25' Malinovsky gestisce il contropiede servendo Ilicic, che accentrandosi viene atterrato in area da Mendy. Calcio di rigore comadato dall'arbitro Grinfield, sul dischetto si presenta Malinovsky che spiazza Edersond e porta in vantaggio la dea. Reazione immediata dei padroni di casa che al 33' trova il pareggio con Aguero che in area anticipa Gollini e fa 1-1. Passano quattro minuti e Sterling viene atterrato in area da Masiello. Sul dischetto va El Kun che angola benissimo e fa 2-1.

MANCHESTER CITY

Ederson 6

Walker 5.5

Rodri 5.5 (dal 41' Stones)

Fernandinho 5.5

Mendy 5

De Bruyne 6

Gundogan 6

Foden 6.5

Mahrez 6

Sterling 7

Aguero 7

All.Guardiola 6

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 5.5

Djimsiti 6

Masiello 5

Castagne 6.5

De Roon 6

Freuler 6

Gosens 6.5

Malinovskyi 7

Gomez 5.5

Ilicic 7

All.Gasperini 6

TABELLINO

Manchester City-Atalanta

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rodri (dal 41' Stones), Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling. A disposizione: Bravo, Otamendi, Cancelo, D.Silva, B.Silva, G.Jesus. All.Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Ilicic. A disposizione: Sportiello; Ibañez, Arana, Hateboer, Pasalic, Barrow, Muriel. All.Gasperini

Arbitro: Orel Grinfield (Isr)

Ammoniti: 3' Mendy, 10' Masiello

Marcatori: 28' Malinovsky, 34' Aguero, 38'Aguero

Note: 2 minuti di recupero

Marco Deiana