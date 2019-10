CALCIOMERCATO INTER ATALANTA / Inter e Atalanta sono in eccellenti rapporti ed è possibile che a giugno prossimo tornino a fare affari insieme. In chiave club di Suning si parla da un po' (e non sono arrivate smentite) di un forte interesse per Kulusevski, esterno svedese classe 2000 che al Parma - dove è in prestito - è riuscito in questo avvio di stagione a mettere in mostra tutte le sue doti sia fisiche che tecniche.

L'affare 'grosso', come riporta 'interlive.it' , tra i due club potrebbe però riguardare Ruslan, centrocampista ucraino di quantità e qualità arrivato in estate dal Genk e subito diventato un pilastro della squadra di Gian Piero Gasperini. Come caratteristiche può piacere molto ad Antonio. Pagato sui 13 milioni di euro, per strapparlo ai Percassi potrebbero servirne 30. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo: Clicca Qui