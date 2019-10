Juventus-Lokomotiv: jolly Bentancur, 'esordio' Champions per Dybala

JUVENTUS LOKOMOTIV / Maurizio Sarri sorprende ancora e sceglie Rodrigo Bentancur sulla trequarti con Bernardeschi in panchina nel match di ChampionsLeague tra Juventus e LokomotivMosca.

Il centrocampista uruguaiano aveva già giocato in quella posizione nel Derby d’Italia contro l’Inter, subentrando nella ripresa e servendo l’assist decisivo per Higuain nella rete del 2-1 bianconero. Il 'Pipita' come in quella occasione non sarà dell’undici titolare, con Pauloalla prima uscita stagionale dal 1' in Europa. Il numero dieci è stato uno dei più applauditi durante il riscaldamento, al pari di