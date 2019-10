SAMPDORIA ROMA KOLAROV FLORENZI / Non un gran momento per la Roma che anche nell'ultimo turno di campionato non è andata oltre il pari contro la Sampdoria dell'ex Ranieri.

Poca serenità e tanto nervosismo per i giallorossi come dimostrato anche all'intervallo della sfida di domenica pomeriggio quando Aleksandarha ripreso platealmente Florenzi colpevole di aver ritardato l'ingresso in campo: "Chiamate Florenzi per favore. Con chi c***o sta parlando?", le parole del serbo riprese dalle telecamere di 'Sky'.