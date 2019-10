p>CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Prima l'esclusione in Champions League contro il poi il rimprovero di Aurelio De Laurentiis: ancora una volta Lorenzoè finito al centro di numerose polemiche ma il capitano azzurro ha voluto ribadire il proprio amore per il. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

E' lo stesso attaccante a rompere il silenzio ai microfoni di 'Sky Sport' e a fare una promessa ai suoi tifosi: ''Da piccolo giocavo per strada come tutti i ragazzi di Napoli e sognavo di diventare professionista e capitano azzurro. Ci sono riuscito, adesso spero di portare qualche trofeo importante a questa città che lo merita".