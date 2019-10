SALISBURGO NAPOLI YOUNES / Domani il Napoli sarà di scena a Salisburgo per la terza giornata del girone di Champions League. In conferenza stampa insieme ad Ancelotti ha parlato Amin Younes: "Sono contento, grazie ad Ancelotti per la fiducia che mi ha dato dopo l'infortunio.

Ringrazio anche la società, sono in una squadra fantastica dove ognuno vuole dimostrare il suo valore. Abbiamo rispetto per il Salisburgo, è una squadra forte e giovane e con un gioco molto veloce. Non ci dobbiamo nascondere, bisogna dare tutto in campo".

CHAMPIONS - "Con l'Ajax ho giocato solo ai preliminari, ai tempi avevamo una squadra giovane. Ora sono qui a Napoli con calciatori più forti e una squadra di grande qualità, c'è grande pressione. È sempre speciale giocare in Champions League. Sarei stato felice di giocare per la Nazionale, ma l'allenamento mi aiuta e mi migliora. Poi bisogna rispettare le scelte di formazione di Ancelotti".